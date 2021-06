“No están solos”: El emotivo mensaje de Ricky Martin en el Día del orgullo LGBTIQ+

A través de sus redes sociales, el artista puertorriqueño Ricky Martin conmemoró el Día del Orgullo LGBTIQ+ con unas fotos con las que compartió un sentido y emotivo mensaje.

En la publicación, el cantante aseguró que a pesar de que se siente feliz de ser libre tal cual como es, a veces las personas no entienden su sexualidad y lo atacan por eso.

De acuerdo con Ricky Martin, hace unos días publicó unas fotos junto a su esposo que lo hicieron sentir muy orgulloso, pero que lo hirieron al caer en cuenta que muchas personas no aceptan su relación y dejaron de seguirlos.

“Lo que no me esperaba, sobretodo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje que hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser. Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto”.