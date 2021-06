Jamie Lynn Spears explica por qué guardó silencio frente a la situación de su hermana Britney Spears

Tras las últimas declaraciones de la intérprete de ‘Oops! …I Did It Again’ el pasado miércoles 23 de junio, las cuales aún siguen transcendiendo y robándose el foco de atención de los medios de comunicación y por supuesto de los fanáticos que han seguido desde un principio su carrera, se han pronunciado muchas celebridades enviando mensajes de apoyo a la artista.

La aclaración de la hermana menor de Britney Spears es la que ha estado repercutiendo, luego de haber sido fuertemente criticada por beneficiarse de la situación al igual que el resto de integrantes de la familia, tanto así que los fanáticos se dieron a la tarea de comenzar una petición para que Netflix, elimine totalmente a Jamie Lynn de la serie estadounidense de drama romántico titulada ‘Sweet Magnolias’.

La también actriz y cantante de 30 años de edad se tomó sus redes sociales el pasado 28 de junio para explicar por qué guardó silencio ante los acontecimientos que giraban en torno a la tutela interpuesta por su padre ante la ‘Princesa del pop’ y a través de una serie de stories afirmó que sentía que no era lo correcto hablar, hasta que su hermana no lo hiciera primero.

“La única razón por la que no he hablado antes es porque sentí que hasta que mi hermana pudo hablar por sí misma y decir lo que sentía que necesitaba decir públicamente, no era mi lugar y no era lo correcto”, expresó la intérprete de ‘How Could I Want More’.

La protagonista de la serie de Nickelodeon ‘Zoey 101’ continuó explicando que siempre le ha brindado apoyo a su hermana, aunque no de la forma como el público quisiera:

“Quizás no la apoyé como le gustaría al público con un hashtag en una plataforma pública, pero puedo asegurarles que he apoyado a mi hermana, mucho antes de que existiera un hashtag y la apoyaré mucho tiempo después”.

Finalmente, Jamie Lyn señaló que se encuentra muy orgullosa por el gran paso que dio su hermana y que siempre la apoyará al cien.

“Estoy muy orgullosa de que haya dado ese paso. Si poner fin a la tutela o cualquier otra cosa que quiera la hará ser feliz, la apoyo al 100 por ciento porque apoyo a mi hermana. Amo a mi hermana, siempre lo he hecho y siempre lo haré mientras ella esté feliz. Así que sigamos orando. Eso es todo”.

¡BOMBAZO! 💥



La hermana de Britney, Jamie Lynn, ha dado declaraciones sobre lo que ha dicho Britney recientemente en la corte:

"Está bastante claro que desde el día en que nací la he apoyado… No tengo nada que ganar o perder. Esta situación no me afecta"pic.twitter.com/j7ackWx2dw — Britney Spears Spain (@BritneySSpain) June 28, 2021

