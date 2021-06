“Distorsionan mi cuerpo y es vergonzoso”: Britney Spears arremete contra fans y paparazis

La publicación más reciente que la ‘Princesa del pop’, Britney Spears, dejó en su cuenta oficial de Instagram el pasado martes 29 de junio, pone en evidencia lo agotada que se siente de que todos intenten acercarse a ella en busca de una fotografía o información, y de que no le permitan tener su especio personal totalmente libre.

En relación con lo que se encuentra atravesando en su vida, sobre todo a escasos días de haber comparecido ante el tribunal el miércoles 23 de junio, la artista lanzó un fuerte mensaje dedicado a los fans y paparazis que han intentado acercarse a ella mientras se encuentra disfrutando de unas vacaciones en las paradisíacas playas de Maui, isla del Pacífico central que hace parte del archipiélago hawaiano.

“Así que estar aquí en Maui es bastante loco ahora… los paps saben dónde estoy y realmente no es divertido!!!! ¡Es bastante difícil ir a cualquier parte porque estas caras tontas siguen apareciendo para tomar mi foto… pero no solo me toman la foto… distorsionan mi cuerpo y se meten con la imagen y es vergonzoso!!!!! Sé que mi cuerpo no es perfecto, pero definitivamente NO me veo como me retratan. ¡Es grosero y es malo así que los paps amablemente te joden y te joden!!!!”.