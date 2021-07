Valentina Ferrer comparte la primera foto de su bebé con J Balvin

El pasado 27 de junio nació Río, el primer hijo del cantante colombiano J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer.

A través de sus redes sociales, Ferrer compartió la primera imagen del bebé, que, aunque no muestra su rostro, ha emocionado a los fanáticos del artista colombiano, considerado uno de los latinos más influyentes en la actualidad.

“4 days of the best Love” (cuatro días del mejor amor), es el mensaje con el que la argentina compartió la imagen del piecito su hijo a sus más de 700 mil seguidores en Instagram.

Como era de esperarse, la argentina ha recibido cientos de comentarios de felicitaciones por la llegada de su bebé.

