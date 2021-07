Luisa Fernanda W presumió su figura con diferentes bikinis y cautivó las redes

Luisa Fernanda W, la reconocida creadora de contenido colombiana cautivó a sus seguidores en redes sociales tras realizar una publicación en su perfil de Instagram donde presumió su sensual figura modelando en diferentes bikinis.

En el video se ve a la colombiana posar frente a unas plantas y una silla para tomar el sol, ella desfila diferentes modelos de bikinis, sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue su escultural cuerpo por el que muchos internautas la admiran, sobre todo porque hace poco tiempo tuvo su primer hijo y no tiene rastro de eso, por el contrario, presume de una ejercitada figura.

Sus seguidores no dudaron en elogiar su belleza, “te ves divina”, “espectacular”, “te ves divina no bajes de peso, eso no cambia tu esencia tan linda”, “todo te luce”, “que cuerpazo”, “perfecta”, “amo tu cuerpo”, “eres una diosa, que cuerpazo”, escribieron algunos internautas.

