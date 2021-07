Fonseca y Superlitio nos sorprenden con su canción ‘Perdóname’

La icónica banda colombiana de rock Superlitio, dará a conocer el primer sencillo de su décimo álbum titulado 'X', el proyecto más importante de la banda en dedicación a los fans. Este álbum será dividido en dos EP; la primera parte verá la luz a finales de este año. En 'X', la banda re-visitará las canciones, lugares y encuentros más importantes de su carrera e historia junto a artistas amigos.

Para este primer sencillo, Superlitio se une con el cantautor colombiano Fonseca, ganador de 7 Grammy Latino, para una versión renovada de 'Perdóname'. El artista, quien fusiona pop, con sonidos autóctonos como la cumbia y el vallenato, ha sido un encaje perfecto para esta canción que explora la mezcla de diferentes estilos como la salsa con el RnB.

Pipe Bravo, vocalista de la banda comenta:

“Trabajar con Fonseca fue un match perfecto. La canción ya era importante porque en su momento le dio a la banda un nuevo nivel en el tipo de fusiones que hacíamos. Entonces era muy importante ahora que la estábamos revisitando encontrarnos con alguien que le diera nuevo sabor, un nuevo color.”

Superlitio y Fonseca crearon un vínculo hace muchos años, cuando la banda empezaba a tocar sus primeros shows en Bogotá y Fonseca era barman en el bar fly donde tocaban. Colaborar con amigos que han sido parte del viaje de Superlitio es lo que permite que 'X' sea una celebración de amistad y reencuentro.

Acerca de la colaboración, Pedro Rovetto, bajista de la banda comenta: “Fue muy sencillo porque siempre hemos sabido que esta canción (“Perdóname”) es una de las favoritas del catálogo nuestro para Fonseca. Siempre que habíamos pensado en tocarla en vivo o reversionarla, siempre hemos tenido la referencia de que con él sería algo súper bonito.”

Sobre la canción, Fonseca comparte:

“La canción “Perdóname” me trae muchísimos recuerdos muy bonitos, es una canción que literalmente desde la primera vez que la oí me encantó, se las vi además en algún Rock Al Parque que fue increíble. Siempre que me encontraba a alguno de los Superlitio les decía que ojalá algún día la pueda cantar con ellos en vivo y bueno, hasta que me invitaron a ser parte de este álbum y estoy feliz de poder cantarla con ellos, es tremendo honor.”