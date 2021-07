Esposa de Santiago Arias cautiva con foto en ajustado vestido rojo

A través de su cuenta de Instagram, la bella esposa del futbolista colombiano Santiago Arias cautivó a sus más de 700 mil seguidores con la publicación de una imagen en la que luce un elegante vestido.

En la imagen, Karin Jiménez luce un vestido rojo con abertura en las piernas que dejó al descubierto su esbelta figura, que se ha robado más de una vez las miradas de diferentes usuarios en redes.

Mira También: "LINDAS PIERNAS", LE DICEN A SARA URIBE POR FOTO EN AJUSTADO SHORT

La esposa del futbolista que actualmente está radicado en España, se dedica a dos negocios: uno sobre el diseño y decoración de fiestas y otro llamado Maternity by Karin Jiménez, dedicado para madres.

“Disfrutando esta maravillosa experiencia. Hace mucho tiempo no me ponía de rojo y ¡los labios rojos tampoco! ¿Cómo me queda este color?”, fue el texto con el que Karin compartió la imagen que ha sido elogiada por sus seguidores.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg