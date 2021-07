Juanes lanza ‘Sin Medir Distancias’, un cover de Diomedes Díaz

Enmarcado en su nuevo más reciente álbum, 'Origen', JUANES estrena a nivel internacional el video de su éxito 'Sin Medir Distancias', una de las canciones que lo inspiraron e influenciaron en su adolescencia y que marcaron su vida como artista.

Por medio de esta canción, JUANES enaltece el folclor colombiano haciendo un homenaje al vallenato y por supuesto a su autor Gustavo Gutiérrez Cabello y a las voces como la de Diomedes Díaz y El Cocha Molina que hicieron de este un clásico.

“Lejos de producir remakes estándar, JUANES ha reimaginado su música favorita de formas frescas y perspicaces. Hace que cada canción sea verdaderamente suya, encontrando un nuevo significado y una profundidad desconocida incluso en las composiciones más familiares. El cantante y compositor también se las arregla para convertir la diversa colección de música de su disco, en un todo orgánico sorprendentemente cohesivo. A pesar de la diversidad de géneros musicales, el nuevo álbum tiene un sonido distinto e integrado, anclado en un espíritu de rock con toques de festividad caribeña y cepas de soul latino ” Agustín Garza.

“Diomedes me lleva a mi época en Medellín cuando amaba el vallenato y por alguna razón en mi adolescencia me conecté mucho con esta música a pesar de que yo era más rockero, pero las novias, las fiestas, me llevaron a apasionarme con esa música, con todas las canciones de Diomedes. También Carlos Vives con Clásicos de la Provincia me fue llevando a conocer y a amar este género.” JUANES.

En el video JUANES rinde homenaje a la música en la TV y se inspira en los programas clásicos de los 60s y esa inolvidable escena de The Ed Sullivan show en donde Los Beatles tocaron por primera vez al llegar a América.

'Origen' es el décimo álbum de estudio en la carrera solista de JUANES. De él se despreden los íconos 'Nuestro Juramento', de Julio Jaramillo, que hoy ocupa por cuatro semanas consecutivas el puesto número 1 en la radio general de Ecuador y 'No Tengo Dinero' del maestro Juan Gabriel, que ocupa el puesto número 3 de la radio general en México.

