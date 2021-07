Fuertes rumores aseguran que James Rodríguez y Shannon de Lima terminaron su relación

Diferentes rumores en torno a la posible ruptura entre James Rodríguez y Shannon de Lima han empezado a tomar fuerza en diferentes redes sociales.

Desde que el deportista colombiano empezó su temporada de vacaciones, varios seguidores han asegurado que su relación con la modelo venezolana no se encuentra bien, pues han evidenciado una distancia virtual y presencial en varios momentos.

La última vez que las celebridades intercambiaron un mensaje fue cuando María del Pilar Rubio, la mamá de James, cumplió años y la modelo le envió un hermoso arreglo de flores, pero desde ahí la venezolana no ha aparecido en fotos o comentarios en las redes de los familiares del ‘10’.

Cuando se anunció que el deportista no había sido convocado a la Copa América, Shannon no envió ningún mensaje de apoyo al colombiano, algo que fue tomado como otra señal de que su relación no está bien.

Shannon de Lima faltó al cumpleaños de Salomé Rodríguez y también estuvo ausente en el bautizo de Samuel, además tampoco envió mensajes por las celebraciones.

La distancia entre las celebridades son las señales que diferentes personas han tomado como el fin de su romance, pero ninguno ha confirmado o desmentido nada.

