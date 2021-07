Britney Spears podrá contratar un nuevo abogado para su caso

El numeral #FreeBritney se ha vuelto viral en las últimas semanas debido al polémico caso de la cantante Britney Spears, quien hace más de 13 años está controlada bajo una tutela.

Miles de personas en todo el mundo siguen de cerca este caso, el cual consideran como un abuso a la libertad de la estrella y, a pesar de que en varias ocasiones se han realizado juicios, con el fin de que Spears pueda tomar sus propias decisiones, esto no ha sido posible.

Sin embargo, un juez de Los Ángeles dictaminó este miércoles, que la cantante mundialmente reconocida, podrá contratar un abogado de Hollywood de alto poder, para que sea su representante legal. Este sería considerado como un gran paso y marcaría una nueva fase en la batalla para poner fin a la tutela que controla la vida de la artista.

La decisión fue tomada por la jueza Brenda Penny, la cual se produjo en la primera audiencia, desde que Spears calificó de abusiva la tutela que tiene desde el 2008, además, mencionó que desea terminar el proceso sin tener que someterse a evaluaciones psiquiátricas.

Precisamente su emotivo discurso se ha replicado por todo el mundo y generó una ola de inconformismo entre los seguidores de la cantante. Además, ocasionó cientos de presentaciones judiciales sobre su caso en las últimas semanas.

También se conoció que Samuel D. Ingham III, abogado designado por la corte desde hace mucho tiempo, pidió renunciar al caso al igual que una firma de administración de patrimonio que estaba destinada a compartir el control del patrimonio de la Britney con su padre, James P. Spears.

En su lugar ahora estará el reconocido exfiscal federal Mathew S. Rosengart, quien ha trabajado con celebridades como Steven Spielberg y Sean Penn, de quien se espera que ponga fin al arreglo legal de la cantante.

Cabe resaltar que durante el discurso de Britney, también mencionó que no sabía que era posible pedir la terminación de la tutela: "Mi abogado dice que no puedo, no es bueno, no puedo dejar que el público sepa nada de lo que me hicieron", expresó.