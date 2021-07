Juanes se une a Elvis Costello & The Attractions en ‘Pump It Up’

Elvis Costello y su colaborador desde hace mucho tiempo, el productor ganador de 18 premios GRAMMY® y Latin GRAMMY®, Sebastian Krys, han reunido a un impresionante elenco internacional con algunos de los artistas de pop y rock latino más importantes del mundo para interpretar el álbum This Year´s Model, de Elvis Costello and The Attractions, totalmente en español. Las inspiradas adaptaciones al español se basan en las clásicas interpretaciones de estudio de la banda, extraídas de las grabaciones maestras originales, que han sido mezcladas recientemente por Krys y revelan una nueva energía e intensidad en las interpretaciones instrumentales de 1978 de The Attractions.

Las mezclas, a veces continuas, nos permiten escuchar "What Happened Next": Costello y Mick Jones de The Clash combinando guitarras rítmicas en duelo en una coda emocionante para 'Pump It Up' o a Pete Thomas casi demoliendo su batería al final de 'No Action'. Incluso hay un cameo vocal ocasional por parte del líder de la banda, pero el álbum ahora se puede disfrutar de una manera completamente nueva. Spanish Model se lanzará el 10 de septiembre a través de UMe.

Cuando Costello y Krys comenzaron a pensar en artistas que encajarían bien, descubrieron que This Year's Model era un disco importante para muchos artistas en el mundo pan-latino, pero su verdadera naturaleza nunca se había apreciado por completo debido a la barrera del idioma. Reclutaron a muchos fans de Costello, algunos que Krys y Costello sintieron que encajarían muy bien en la canción, y todos ellos tienen carreras estelares y estaban emocionados de participar y aportar sus propios estilos a la inmediatez y la intensidad de las canciones originales, ayudando para crear una experiencia auditiva completamente nueva.

Spanish Model cuenta con artistas como: Cami, Draco Rosa, Fito Páez, Francisca Valenzuela & Luis Humberto Navejas (cantante principal de Enjambre), Gian Marco & Nicole Zignago, Jesse & Joy, Jorge Drexler, Juanes, La Marisoul, Luis Fonsi, Morat , Nina Diaz, Pablo López, Raquel Sofía & Fuego, Sebastián Yatra y Vega. Todos ellos cantan estas canciones universales e intemporales, que han sido traducidas y adaptadas al español por expertos con el objetivo de conservar su significado, energía, actitud e ingenio. El concepto representa lo que puede ser una novedad: un artista que reemplaza su voz con interpretaciones recién grabadas de otros artistas que cantan en otro idioma, respaldadas por la música original. La lista completa de canciones se presenta a continuación:

1. No Action – Nina Diaz

2. (Yo No Quiero Ir A) Chelsea ((I Don't Want To Go To) Chelsea) - Raquel Sofía y Fuego

3. Yo Te Vi (The Beat) – Draco Rosa

4. Pump It Up – Juanes

5. Detonantes (Little Triggers) – La Marisoul

6. Tu Eres Para Mi (You Belong To Me) – Luis Fonsi

7. Hand In Hand – Francisca Valenzuela y Luis Humberto Navejas

8. La Chica de Hoy (This Year's Girl) – Cami

9. Mentira (Lip Service) – Pablo López

10. Viviendo en el Paraiso (Living In Paradise) – Jesse & Joy

11. Lipstick Vogue – Morat

12. La Turba (Night Rally) – Jorge Drexler

13. Llorar (Big Tears) – Sebastián Yatra

14. Radio Radio – Fito Páez

15. Crawling To The U.S.A. - Gian Marco y Nicole Zignago

16. Se Está Perdiendo La Inocencia (Running Out Of Angels) - Vega

El álbum incluye 16 pistas extraídas de la versión estadounidense original de This Year’s Model ("Pump It Up", "Radio Radio", "This Year’s Girl", "The Beat"), además de varias otras canciones de esas sesiones. El álbum estará disponible en CD, digital y vinil de 180 gramos.

This Year’s Model, que ha sido recientemente remasterizado, también se lanzará simultáneamente en CD y vinil negro de 180 gramos con la adición de "Big Tears" y "Radio Radio". Una versión de edición limitada, que combina Spanish Model y la nueva edición de This Year’s Model en un LP doble de 180 gramos, se lanzará exclusivamente a través de las tiendas web ElvisCostello.com, uDiscover y Sound Of Vinyl.

El lanzamiento de hoy está anunciado con el lanzamiento de un emocionante video de la superestrella colombiana Juanes, cuyo propio álbum Origen, recientemente lanzado, también fue producido por Sebastian Krys y contó con Pete Thomas en la batería. Su vigorizante interpretación de 'Pump It Up' (con su letra candente ahora en español) logra igualar la misma intensidad y sensación que el original, mientras que los coros originales de Costello brindan el tono característico y una familiaridad instantánea. El video juega con esto transformando el video característico de Costello rotos-copiando el original e insertando la cabeza de Juanes en lugar de la de Costello para crear una versión actualizada que es una combinación perfecta de lo antiguo y lo nuevo, lo que encarna este atrevido álbum. "'Pump It Up' es una canción tan icónica y emblemática del asombroso repertorio de Elvis, que fue un verdadero honor tener la oportunidad de cantar con la grabación original de 1978 y ser parte de esa energía propulsora", dijo Juanes.

