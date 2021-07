Jessica Cediel reveló hace cuánto tiempo no tiene intimidad

A través de sus historias de Instagram, la presentadora colombiana Jessica Cediel respondió a algunas preguntas que le realizaron sus seguidores respecto a su vida personal e intimidad.

Sin tapujos, la colombiana respondió a preguntas sobre sexo casual, tríos y Mateo Carvajal, deportista que ha estado interesado en salir románticamente con Cediel.

Cuando le preguntaron sobre el sexo casual, la colombiana no dudó en decir que no le interesa y que por eso lleva años sin tener intimidad:

“Jamás de los jamases en la vida. Lo respeto obviamente, pero jamás. Esta cosita cuesta, es por eso llevo dos años sin nada de nada, pero no, no, no”.

Algunos de los seguidores de la colombiana también le preguntaron sobre la posibilidad de volver con alguna de sus exparejas y Cediel contestó con un rotundo NO.

A pesar de que muchas personas se ilusionaron con la idea de que Cediel tuviera una relación con Mateo Carvajal, la presentadora aseguró que no se habla con “el pato”:

“No, no me hablo con el Pato, pero este domingo que acaba de pasar él me mandó un video privado por Instagram diciéndome unas cositas y mostrándome su nuevo tatuaje, el que se hizo en su carita”.