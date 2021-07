“Vendiendo aguacates ya me la hubiera comprado”: Luisa Castro responde a las criticas por su lujoso carro

Luisa Castro, la famosa influencer colombiana sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con su más reciente publicación en su cuenta de Instagram donde presume su lujoso carro por dentro y por fuera.

En las imágenes se ve a la influencer posar sobre su carro con un diminuto vestido negro y una chaqueta azul, también se le ve dentro del carro muy sensual mostrando su esbelta figura, sin embargo, las imágenes desataron una oleada de comentarios por parte de los usuarios en Instagram.

En especial hubo un comentario por parte de un usuario que aseguró que no tendría esos lujos de no ser por su expareja ‘La Liendra’, “Jajaja la liendra le dio el futuro sino fuera por él está china estaría por ahí vendiendo aguacates en un puestico jajajaj”, expresó.

Te puede interesar: “No me importa lo que piense la gente”: Llane presentó a su nueva pareja sentimental

La joven influencer de 20 años respondió con un mensaje contundente hacia esta persona, “Vendiendo aguacates ya me la hubiera comprado también, porque desde bien pequeña me la guerreo de la forma que sea, y no sabía cómo, pero siempre me vi en un carro así y me veo en mejores aún, lo que es para uno es para uno, deja de perder el tiempo tirando mala vibra, el universo premia a quieres actuamos bien. BENDICIONES Y besitos”, expresó.

Por otro lado, hay quienes la admiran y elogian, no solo por su belleza sino por lo que ha logrado a su edad.

La publicación ya reúne más de 340.000 ‘likes’.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg