Yina Calderón publico video de su hermana orinando en plena vía

Yina Calderón, la influencer y empresaria sorprendió a sus seguidores con un particular video donde muestra a su hermana en una situación bochornosa y por supuesto el video delató una oleada de comentarios.

En el video se ve a la hermana sentada en el carro en plena vía y Yina le dice “la reto a que es capaz de orinar ahí”, entre risas la hermana se baja los pantalones y con la puerta abierta que la cubre la mujer orina.

El video a desatado opiniones divididas entre los internautas, algunos la tildan de irrespetuosa, “esas cosas no son para mostrar como cultura ciudadana, por el contrario, es algo asqueroso y de falta de respeto”, “eso no es agradable ni chistoso para publicarlo”, “eso no aporta nada a las redes”, expresaron algunos usuarios.

Por otro lado, hubo quienes la apoyaron y se rieron de esta situación, “Paulina Vega hizo lo mismo y por ser una reina de belleza si le aplaudieron, que la ley sea para todos”, “son únicas”, “casual, yo lo hecho dejen de criticar tanto”, fueron los comentarios de los usuarios.

