"Les falta un volador en el c**o": Luisa Fernanda W envía mensaje sobre el éxito

Mediante su cuenta de Instagram, Luisa Fernanda W decidió enviar un mensaje a sus fanáticos sobre el éxito, el cual, según ella, depende de la disciplina principalmente.

"Yo no sé ustedes, pero yo conozco muchas personas extremadamente talentosas, o sea, que su talento es una vaina increíble, pero no son exitosas o no han logrado muchas cosas en su vida y eso va muy ligado a la disciplina", aseveró la actual pareja de Pipe Bueno.

Y continuó: "A estas personas les ha faltado disciplina, les ha faltado, juepucha, un volador en el c**o pa' lograr lo que quieren. Entonces, algo que he aprendido yo en todos estos años de mi vida es que la disciplina le gana al talento, y que tú con disciplina te conviertes en una persona muy talentosa".

Aunque algunas personas criticaron sus afirmaciones y manifestaron que no "tenía talento", otras, sin embargo, la defendieron y apoyaron sus declaraciones.