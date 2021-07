"Muy orgulloso de ti”: Justin Bieber sobre la retirada de Simone Biles

Luego de que la gimnasta estadunidense Simone Biles anunciara que se retiraba de la competencia de los Juegos Olímpicos de Tokyo por cuidar su salud mental, diferentes seguidores, expertos y celebridades alrededor del mundo le han mostrado su apoyo por tomar una decisión con inteligencia emocional y autoconocimiento.

El artista canadiense Justin Bieber mostró su apoyo a la deportista por su decisión y aseguró que se siente muy orgulloso por la forma en que la visibiliza la importancia de cuidar y dar atención a la salud mental.

Bieber comparó a través de su Instagram la retirada de Biles con la vez que decidió parar su gira de promoción de su disco ‘Purpose’ y envió un mensaje de apoyo a la atleta:

"Nadie entenderá la presión que afrontas. Sé que no nos conocemos el uno al otro, pero estoy muy orgulloso de la decisión que has tomado. Tan simple como lo que significa ganar para todo el mundo pero que derrota a tu alma. A veces nuestros 'noes' son más poderosos que nuestros 'síes'. Cuando lo que normalmente amas te empieza a quitar tu alegría es muy importante dar un paso atrás y analizar el por qué. La gente creyó que yo estaba loco por no terminar The Purpose Tour pero fue la mejor cosa que pude haber hecho por mi salud mental".

Finalmente, el artista aseguró sentirse muy orgulloso de la decisión tomada por la deportista y reflexionó sobre lo resonante que es para las celebridades tener fama.

