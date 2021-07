Alex Rodríguez disfruta con amigos y familia en el mismo lugar donde vacacionó JLo y Ben Affleck

Al parecer, Jennifer López no es la única experta en superar rápidamente las rupturas amorosas, de hecho, su ex prometido Alex Rodríguez lo ha demostrado con sus recientes publicaciones en las redes sociales desde la Isla de Capri en compañía de una misteriosa rubia, lo curioso es que este fue el mismo destino que JLo y Ben Affleck eligieron para pasar sus vacaciones por el cumpleaños de la cantante días atrás.

Sin lugar a duda, el regreso de una de las parejas más icónicas de Hollywood, después de 17 años de haber dado por finalizada su relación sentimental, sigue dejando con la boca abierta, no solo a sus fanáticos sino también a los medios de comunicación que les han dedicado miles de titulares. Sin embargo, el foco mediático no solo ha estado dirigido a ‘La diva del Bronx’ sino también a A-Rod, quien ha mostrado una particular forma de llevar el desamor.

Cientos de seguidores han sacado sus propias conclusiones al respecto, algunos concluyen en que se trata de un posible intento para despertar los celos de la cantante de 52 años de edad con la que compartió alrededor de cuatro años de relación.

Por otro lado, el ex jugador profesional ha hecho caso omiso a las opiniones que tiene el mundo sobre sus acciones y ha demostrado que puede aprovechar las oportunidades para salir con más personas y divertirse.

Una fuente cercana a JLo aseguró para el medio de entretenimiento E! News que, “la estrella retirada de la MLB le envió un mensaje de texto a la cantante deseándole feliz cumpleaños”. Así mismo, mostró su apoyo de una manera perspicaz dejando un ‘like’ en la fotografía con la que Lynda López le rindió tributo a su hermana a través de Instagram.

