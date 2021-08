Elvis Costello lanza ’La Chica De Hoy’ de su álbum Spanish Model

En 2018, Elvis Costello tuvo un sueño en el que escuchó todo su álbum This Year’s Model interpretado en español. Se acercó a Sebastian Krys, colaborador frecuente, Productor del año del Latin GRAMMY nacido en Argentina, sobre la idea, y no pasó mucho tiempo antes de que los dos reclutaran a algunos de los artistas de pop y rock latino más importantes de todo el mundo para interpretar estas canciones en español, respaldadas por las presentaciones originales de Costello y The Attractions, para el atrevido, primero de su tipo, Spanish Model, que saldrá el 10 de septiembre a través de UMe.

En Spanish Model, ‘This Year's Girl’, o como se la conoce en el disco, ‘La Chica De Hoy’, ha sido revolucionada por la estrella del pop latino chileno Cami, quien ofrece una interpretación en español emocionante y única y una perspectiva femenina moderna a la canción. Escrita por Costello en 1978 sobre los deseos lujuriosos de los hombres y la cosificación social de las mujeres, la canción adquiere un significado completamente nuevo cuando se canta desde el punto de vista de una mujer de 23 años que está recuperando la narrativa. ‘La Chica De Hoy’ se inclina acompañada de un poderoso video filmado y dirigido por Carolina Rizzotto, que toma una página de ‘Subterranean Homesick Blues’ de Bob Dylan mientras Cami levanta y rompe carteles con la letra traducida.

“Es un honor para mí la invitación a interpretar la versión en español del clásico “This Year’s Girl” del maestro Elvis Costello. Me considero parte en un cambio importante de la industria de la música con respecto a las mujeres y siento que esta canción fue muy pionera en su momento sobre el debate de la equidad de género .

Elvis es un encanto, un amor de persona. Hemos tenido la oportunidad de hablar bastante por teléfono y, de verdad, esto es un honor para mí. Ya que es un artista que admiro mucho, crecí con su música. Inclusive, aún recuerdo a mi papá escuchándolo cuando era niña.

La invitación a participar de este álbum fue sorpresiva. Estaba en el estudio grabando el disco anterior cuando mi productor, Sebastian Krys , me dice ‘Cami, te tengo una invitación para participar en este proyecto’. Yo rápido contesté ‘wow, no puedo creerlo’. Luego tuvimos una llamada con Elvis y hablamos más detalles de esta producción. Grabamos nuestras voces, pero tratamos de no cambiar la letra original. Todo se dio tan natural, me encantó nuestra versión. Definitivamente quedamos felices, así que espero la disfruten”.- Cami.

Cuando Costello y Krys comenzaron a pensar en artistas que encajarían bien, descubrieron que This Year's Model era un disco importante para muchos artistas en el mundo pan-latino, pero su verdadera naturaleza nunca se había apreciado por completo debido a la barrera del idioma. Reclutaron a muchos fans de Costello, algunos que Krys y Costello sintieron que encajarían muy bien en la canción, y todos ellos tienen carreras estelares y estaban emocionados de participar y aportar sus propios estilos a la inmediatez y la intensidad de las canciones originales, ayudando para crear una experiencia auditiva completamente nueva.

Spanish Model cuenta con artistas como: Cami, Draco Rosa, Fito Páez, Francisca Valenzuela & Luis Humberto Navejas (cantante principal de Enjambre), Gian Marco & Nicole Zignago, Jesse & Joy, Jorge Drexler, Juanes, La Marisoul, Luis Fonsi, Morat , Nina Diaz, Pablo López, Raquel Sofía & Fuego, Sebastián Yatra y Vega. Todos ellos cantan estas canciones universales e intemporales, que han sido traducidas y adaptadas al español por expertos con el objetivo de conservar su significado, energía, actitud e ingenio.

