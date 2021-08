“A días de cumplir 70 años”: Laura Bozzo bailó en ajustado bikini al ritmo de ‘Cali Pachanguero’

Laura Bozzo, la presentadora y abogada peruana, reconocida por ser la conductora del famoso programa ‘Laura en América’, donde ayudaba a las familias a solucionar sus problemas, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con su más reciente publicación ligera de ropa.

En el video se ve a Laura bailar al ritmo de ‘Cali Pachanguero’, ella lleva un vestido de baño de ‘animal print’ con el que destaca su cuerpo y su bronceado, además, la presentadora baila con tacones de color negro que combinan con sus gafas de sol.

En su publicación también dejó un emotivo mensaje por motivo de su cumpleaños número 70.

“A días de cumplir 70 años este es mi mensaje nunca se sientan menos por la edad es solo un número podemos cumplir nuestros sueños siempre y les digo quiero que me recuerden por siempre empoderar a la mujer por hacerles ver que todo se puede lograr a cualquier edad y he pasado por lo peor me han robado todo, pero aquí estoy luchando por salir adelante y lo voy a lograr arriba las mujeres”.

Los comentarios no se hicieron esperar y algunos internautas resaltaron su belleza y admiración, “Pues para tener 70 años está increíble ¡Me encanta! ¡Felicidades!”, “Laura los que te critican tienen envidia de no estar como tú, saludos desde Colombia”, “Colombia te quiere eres fabulosa”, expresaron.

El video ya reúne más de más de 200.000 reproducciones.

