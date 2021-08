Lanzan el escalofriante tráiler de ‘Midnight Mass’, una nueva serie de terror

Netflix lanzó el esperado primer adelanto de ‘Midnight Mass’, la nueva serie de terror de Mike Flanagan y Trevor Macy que pronto llegará a la plataforma de streaming.

Los creadores de ‘Haunting of Hill House’ y ‘Haunting of Bly Manor’, que cautivaron a los amantes del terror con sus escalofriantes producciones, nos presentan una nueva historia que no tiene nada que ver con las anteriores a pesar de que contará con la actuación de Kate Siegel, Rahul Kohli, Alex Essoe, Annabeth Gish, Robert Longstreet, Samantha Sloya y Henry Thomas.

‘Midnight Mass’, que se estrenará el próximo 24 de septiembre, contará con siete capítulos llenos de drama, misterio y terror.

“La oscuridad de esta historia no es difícil de ver en nuestro mundo. Pero esta serie es sobre algo más… sobre la fe en sí misma”, aseguraron los creadores sobre la serie que promete ponernos los pelos de punta.

