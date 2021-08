Jóvenes se quedan encerrados en un ascensor lleno de agua

Se volvió viral en las redes sociales un dramático video en el que se ve la forma en la que un grupo de amigos quedó atrapado en un ascensor de un edificio de Omaha, Estados Unidos.

Durante una fuerte tormenta que ocurrió el pasado 7 de agosto, en la que se reportaron varias inundaciones, Tony Luu y un grupo de amigos decidieron que querían bajar al primer piso de su edificio para mirar lo que estaba ocurriendo en las calles, sin embargo, cuando subieron al ascensor, todo empezó a salir mal.

Las fuertes lluvias hicieron que el ascensor dejara de funcionar con el grupo de amigos dentro, que empezó a preocuparse al ver como el agua se filtró por las rendijas de ventilación.

Los amigos, asustados y con el agua al cuello, llamaron a un grupo de rescatistas para que los ayudara, pero la desesperación de salir del ascensor pronto hizo que se las ingeniaran para abrirlo y poder salir de él.

Como era de esperarse, las dramáticas imágenes han preocupado a diferentes usuarios en redes que agradecen que todos hayan podido salir sanos y salvos.

This flood footage from the Old Market in Omaha is insane. I’ve never seen anything like this firsthand. @ketv

Video credit: Tony Luu pic.twitter.com/sQGFcPjT0V