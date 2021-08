Nuevo comic asegura que Robin, el compañero de Batman, es bisexual

A pesar de que hace unos años empezó a rumorearse que Robin, el compañero de lucha de Batman era bisexual, ninguno de los comics lo había confirmado hasta el momento.

Por primera vez se confirmó que el superhéroe, que ha sido interpretado por diferentes personajes como Dick Grayson (Robin I) y Jason Todd (Robin II), es bisexual y tiene una relación con un joven.

La versión de Tim Drake (Robin III) es la que revela a los lectores de ‘Batman: Urban Legends’ su sexualidad y relación con un hombre llamado Bernard, que lo invita a salir.

De acuerdo con la escritora Meghan Fitzmartin, el comic quiere mostrar que la sexualidad de las personas no debería asustar a nadie, ni excluir a ninguna persona de la sociedad:

“Mi meta al escribir siempre ha sido mostrar lo mucho que Dios te ama. Eres increíblemente amado y visto. Gracias por confiar en mi para contar la historia de Tim Drake”.

Tim Drake se suma a la lista de superhéroes y villanos que hacen parte de la comunidad LGBTQ+ como a Harley Quinn, Loki, Wiccan, Hulkling, Batwoman, entre otros.

My goal in writing has been and will always be to show just how much God loves you. You are so incredibly loved and important and seen. Forever grateful to be trusted with Tim Drake and his story and honored to work with the amazingly talented @BelenOrtega_ and @loquesunalex ?? pic.twitter.com/h2BMotX0Iq