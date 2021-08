J Balvin anuncia el lanzamiento de su álbum ‘Jose’ con el sencillo ‘Que locura’

J Balvin anuncia que su anticipado quinto álbum, Jose, llegará el 10 de septiembre. Junto con el anuncio, Balvin esta compartiendo el nuevo sencillo ‘Que Locura’, el cual llega con un video dirigido por Jose Sagaro / Film Headz.

El anuncio del nuevo sencillo y álbum llegan en medio de lo que ha sido un increíble verano para Balvin quien recientemente lanzó 3 sencillos virales, ‘In Da Getto’ junto con Skrillex, ‘Qué Más Pues?’ con la cantante argentina María Becerra y su remix de ‘Poblado’ con Crissin, Totoy El Frio, Natan Y Shander, con Karol G y Nicky Jam, los cuales están dominando el mercado moderno de música latina y las listas globales. Además, Balvin ha recibido 9 nominaciones en los próximos Billboard Latin Awards, incluyendo Compositor del Año y Artista del Año. Los éxitos del verano llegan tras el lanzamiento de ‘Otra Noche Sin Ti’, la colaboración de Balvin con Khalid, el cual alcanzó la posición #1 en las listas Latin Airplay y Latin Rhythm de Billboard, logrando un hito histórico al llevar un sencillo a la posición #1 por vigesimonovena vez – el mayor número de sencillos #1 de cualquier artista latino.

Jose llega tras el más reciente esfuerzo solista de Balvin, su aclamado álbum del 2020 Colores, el cual alcanzó la posición #15 en la lista US Billboard 200 y llego a ser #2 en la lista de US Top Latin Albums. Rolling Stone declaró, "Colores es una demonstración sofisticada de la paleta de sonidos de Balvin" y The New York Times comentó Colores es “una brillante reafirmación de los pasos que han llevado al renacimiento del reggaetón a formar parte de la conversación global del pop”.

A principios de esta semana, Balvin lanzó su campaña con Miller Lite, Es Jose Time, la cual incluye coloridas latas de edición limitada diseñadas en colaboración con el mismo Balvin y un video donde se ve la cara humana de Balvin, sin las luces y el estrellato. Es Jose Time también cuenta con un concurso en línea donde los participantes pueden ganar desde botellas de agua diseñadas por Balvin, barajas de cartas, gafas de sol y koozies.

