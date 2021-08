“No me quiero ir a la cárcel”: reapareció ‘Epa Colombia’ tras condena de cinco años de cárcel

Daneidy Barrera Rojas, conocida en el mundo de las redes como ‘Epa Colombia’, tras su condenada realizada por el Tribunal Superior de Bogotá a 63 meses y 15 días de prisión por vandalismo en una estación de Transmilenio durante las protestas del 2019, pagar una multa de 492 salarios mínimos y quedar inhabilitada para ejercer el oficio de Youtuber o Influencer.

La joven Daneidy reapareció en su cuenta de Instagram y dio a conocer cómo se siente y por medio de un video que dura poco más de un minuto, publicado en su cuenta de Instagram.

“Yo realmente estoy triste (…) yo cometí un error (…) yo le dije a la fiscalía porque yo fui hasta las oficinas de Transmilenio que yo les pagaba con las queratinas mes a mes, pero que yo no me quería ir a la cárcel (…) que yo quería cambiar (…) la fiscalía no me ha querido ayudar (…) que me brinden una segunda oportunidad para seguir cambiando”, fue un fragmento del video que dejo ‘Epa’ en su cuenta de Instagram.

Algunos internautas, figuras políticas y influencers se han unido en apoyo a la joven empresaria.

