Britney Spears comparte reflexivo mensaje con fotos en topless

A través de su cuenta de Instagram, la artista Britney Spears ha demostrado a sus más de 33 millones de seguidores que está viviendo una nueva etapa y que se quiere mostrar de su forma más natural, aceptándose a ella misma.

En una de sus más recientes publicaciones en la red social, la artista compartió un carrete de fotos en las que no tenía camiseta ni brasier, acompañadas de un divertido y reflexivo mensaje sobre la aceptación del cuerpo y el amor propio.

En las imágenes, en las que aparece luciendo únicamente ropa interior blanca y unas botas rojas, Britney aseguró que no se encuentra embarazada y que sus pechos no han sido operados, sino que devoró comida:

“No chicos ... No me operaron las tetas en solo una semana ... ni estoy embarazada ... ¡¡¡Tengo tetas en estas fotos porque devoré comida 😋!!!!”.

Además de enviar un mensaje gracioso a sus seguidores, la cantante escribió un inspirador mensaje que no dudó en explicar:

“Antes de mostrarte más fotos de mi cuerpo… quiero que entiendas lo que pienso sobre exponer mi piel!!!! En mi opinión, es bastante retorcida la respuesta inmediata de cuando una mujer tiene calor y quiere quitarse una capa ... no ... no estoy hablando en un club de striptease o una actuación ... solo en una escala práctica de estar en tu coche y darte cuenta de que estás usando una estúpida camisa de manga larga en el verano!!!! La reacción inmediata de cualquier mujer que hace esto después de quitarse una capa es MALDICIÓN, ME SIENTO MEJOR ... ¡¡¡por eso crees que te ves mejor!!!”, aseguró la cantante que se ha mostrado más tranquila en los últimos días, luego de que su padre asegurara que estaba dispuesto a dejar de ser su tutor legal.

Britney Spears reveló a sus seguidores su razón y motivación para mostrarse más al natural:

“Es porque nací en este mundo desnuda y honestamente siento que el peso de la voluntad ha estado sobre mis hombros y me ha hecho verme a mí misma de esa manera. Quería verme a mí misma de una manera más ligera ... desnuda ... como nací y para mí, mirar hacia atrás y ver mis fotos cuando disparo, es una locura comprobar cómo psicológicamente, verme en mi forma más pura evidencia dolor ... heridas ... lágrimas ... y cargas pesadas y eso no es lo que soy”.

Finalmente, la artista aseguró que es “una mujer … una bella ... mujer sensible que necesita mirarse en su forma más pura”, y agradeció a sus seguidores: “mis fans siempre han sido increíbles y los amo a todos”.

