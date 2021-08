Lorde lanza su tercer álbum titulado ‘Solar Power’

La artista neozelandesa, Lorde presenta hoy su tercer álbum larga duración titulado ‘Solar Power’ luego de tenernos en espera casi por 5 años desde su álbum ‘Melodrama’ lanzado su tercer álbum titulado.

Actualmente, el disco ya está disponible en todas las plataformas digitales logrando ser tendencia mundial en las principales redes sociales desde el anuncio del mismo por la artista en sus canales.

‘Solar Power’ incluye 12 temas producidos junto a Jack Antonoff, con quien también colaboró en su último disco.

Lorde dice: “El álbum es una celebración del mundo natural, un intento de inmortalizar los sentimientos profundos y trascendentes que tengo cuando estoy al aire libre. En momentos de angustia, dolor, amor profundo o confusión, busco respuestas en el mundo natural. He aprendido a exhalar y a sintonizarme. Esto es lo que se logró”.

La artista presenta el álbum en un sin disco físico, el primero en su tipo. Una caja de música ecológica para honrar al planeta, estará disponible para su compra como alternativa a un CD. Esta oferta innovadora incluirá contenido visual adicional, notas escritas a mano, fotos exclusivas y una tarjeta de descarga. La tarjeta les dará a los compradores una descarga de alta calidad de la música, dos pistas de bonificación exclusivas y acceso a algunas sorpresas especiales en el camino.

Anteriormente, Lorde compartió ‘Solar Power’, ‘Stoned at the Nail Salon’ y ‘Mood Ring’ para promocionar el álbum.

Tracklist:

1. The Path

2. Solar Power

3. California

4. Stoned in the Nail Salon

5. Fallen Fruit

6. Secrets From a Girl (Who's Seen It All)

7. The Man with An Axe

8. Dominoes

9. Big Star

10. Leader of a New Regime

11. Mood Ring

12. Oceanic Feeling

