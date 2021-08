TINI se une con Manuel Turizo para lanzar 'Maldita Foto'

El pasado 19 de agosto, TINI reveló en todas las plataformas online su nueva canción con Manuel Turizo titulada 'Maldita Foto', la cual relata la historia de una expareja que se reencuentra en un restaurante y revive sentimientos del pasado.

"¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvidé. Los beso' que nos dimo' tú y yo en Buenos Aires; con tu acento me hablas y se me va el aire", dice un pedazo de la canción que actualmente está de número nueve en las tendencias de música de YouTube.

Cabe recordar que en semanas anteriores, ambos artistas venían compartiendo algunas fotografías y videos 'picantes' en los que posaban muy cerca. Sin embargo, a pesar de los rumores sobre un posible romance, con este lanzamiento se confirmó que los contenidos hacían parte de la publicidad del nuevo sencillo.

"¡YA SALIÓ! MALDITA FOTO. @manuelturizo, que hermoso compartir esto juntos, la rompiste", declaró la argentina en un video revelado en su cuenta de Instagram que muestra un fragmento del video oficial de la canción.