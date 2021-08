"Aquí inspiramos, no alardeamos": el mensaje de J Balvin por comprar su tercer avión

Recientemente, J Balvin compartió en su cuenta de instagram una fotografía en la que aparece al lado de un avión, el cual, según él, sería la tercera aeronave que compra.

El exitoso cantante decidió enviar una reflexión a sus fanáticos, la cual fue publicada en la descripción de la publicación que superó los 1.200.000 'Me gusta' en la red social.

"De llegar a pie, a que mi mejor amigo el negro me llevara en su carro. De montar en bus para ir a diferentes ciudades, a rentar carros. De montarme en pequeñas lanchas para llegar a ciertos pueblos de mi país, a montar en avión comercial en la última silla junto al baño y después tener el lujo de poder sentarme en la salida de emergencia y así tener más espacio para estirar los pies. De acumular millas y poder pedir ascenso para sentarme en primera clase, a montar en pequeñas avionetas que en realidad eran unos zancudos, y ahora así, pasar a mi tercer avión", escribió el intérprete de '¿Qué más pues?'.

Y continuó: "Aquí inspiramos, no alardeamos. Disfruten el proceso y sueñen en grande, Jose. PD: Si fuese lo que tengo, el día que no tenga no sería nadie, pues yo valgo lo mismo sin todo esto".

Varias celebridades como Farruko, J Quiles, J Álvarez, Lalo Ebratt, Sky, Dj Snake, Ryan Castro, Mala Rodríguez y más, lo felicitaron por su nueva adquisición, y le dijeron que lo tenía "más que merecido".