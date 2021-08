Justin Quiles une fuerzas con Maluma y revelan 'La Botella', su nueva canción

Justin Quiles encabeza las tendencias de música en YouTube con su más reciente lanzamiento en colaboración con Maluma, titulado 'La Botella', el cual acompañaron con un video musical lleno de colores que tiene diferentes escenarios como una bolera, una cancha de tenis y más.

Este nuevo sencillo habla de una persona despechada, que no puede dejar de pensar en su gran amor. "Me cansé, me cansé de buscar en otros besos los labios que no son los tuyos. Me miento y digo que no la voy a ir a buscar, pero al poco tiempo voy yo a buscarla", dice una estrofa de la canción.

'La Botella' hace parte de 'La Última Promesa', el tercer álbum de estudio de Quiles que cuenta con la participación de grandes estrellas del mundo urbano como Zion & Lennox, Lenny Tavárez, Daddy Yankee, Sech, Rauw Alejandro, entre otros.

"Esta carrera te da muchas cosas y a la vez te quita otras. A veces para bien, a veces para mal. PRIMERO ME CONVERTÍ EN LA PROMESA, LUEGO VIVÍ LA REALIDAD, Y AHORA LES DEJO LA ÚLTIMA PROMESA", manifestó el intérprete de 'Jeans' en sus redes sociales, donde ha estado compartiendo contenido de su más reciente disco.