OnlyFans se arrepiente y no prohibirá contenido sexual

A través de su cuenta de Twitter, la plataforma de contenido exclusivo por suscrición OnlyFans anunció que se retractó y ya no prohibirá el contenido sexual que realizaban la mayoría de creadores con cuenta.

“Hemos obtenido las garantías necesarias para apoyar a nuestra diversa comunidad de creadores y hemos suspendido el cambio de política planificado para el primero de octubre”, reveló la compañía británica en la que muchas celebridades y diferentes personas buscan la forma de ganar dinero extra con la publicación de contenido exclusivo, el cual en muchas ocasiones es sexual.

La plataforma, que cuenta con 150 millones de usuarios alrededor del mundo, generó polémica y revuelo en las redes sociales luego de anunciar que prohibiría el contenido pornográfico, el cual es el que la sostiene.

La decisión inicial de OnlyFans de prohibir la pornografía se debió porque “las compañías de tarjetas de crédito y las instituciones financieras consideran los contenidos para adultos un sector de alto riesgo”.

Thank you to everyone for making your voices heard.



We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.



OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.