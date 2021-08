Lina Tejeiro sube la temperatura con atrevida foto en ropa interior

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz colombiana Lina Tejeiro sorprendió a sus más de 8 millones de seguidores con la publicación de dos fotos en las que mostró por qué es una de las celebridades más hermosas y queridas de nuestro país.

En las imágenes, tomadas frente al espejo, la colombiana que tiene una gran interacción con sus seguidores luce ropa interior negra, que dejó al descubierto su cuerpazo, que cuida con rutinas de ejercicio y buena alimentación, y su sensualidad.

En las fotos, la actriz no usa maquillaje y se muestra al natural, algo que sin duda cautivó a diferentes usuarios que no dudaron en mostrar su amor y admiración a Tejeiro con comentarios como "Ese cuerpo tuyo me enloquece", "yo no puedo creer que exista tanta belleza en un solo cuerpo", "Dios mío bendito yo me derrito", entre otros.

