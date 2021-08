¡Buenas noticias! Tobey Maguire regresa al cine

El actor estadunidense Tobey Maguire, que le dio vida a una de las versiones más queridas de Peter Parker en la saga de Spiderman, regresará en el 2022 a la gran pantalla con la película ‘Babylon’, en la que los actores Brad Pitt y Margot Robbie también hacen parte.

De acuerdo con el portal Guacamouly, la película estará ambientada en la década de los años 20, específicamente durante la transición de la industria del cine, en la que las películas mudas pasaron a ser sonoras.

En diferentes medios se han filtrado las primeras imágenes del rodaje de la película, en las que se ven a Maguire, Pitt y Robbie, algo que tiene emocionados a los seguidores del ex Hombre Araña, que posiblemente aparezca en la próxima película protagonizada por Tom Holland, ‘Spider-Man No Way Home’.

Margot Robbie, Brad Pitt e Tobey Maguire no set do filme 'BABYLON'. https://t.co/GVgFXo9RzL — Mais Geek (@_MaisGeek) August 24, 2021

