‘Epa Colombia’ logró pagar millonaria multa con apoyo de sus seguidores

A través de sus historias en Instagram, la empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, agradeció a sus seguidores por el gran apoyo que le han brindado, el cual hizo que lograra pagar en tiempo record la millonaria multa que le impuso el Tribunal Superior de Bogotá el pasado 12 de agosto, por el delito que realizó en el 2019 al destruir estaciones de Transmilenio, el sistema de transporte masivo de la capital colombiana.

De acuerdo con la joven, con las ventas de su negocio logró pagar la multa de 492 salarios mínimos mensuales, con el valor del año en que se grabó cometiendo el delito, es decir, $407’433.072.

“En una semana pudimos lograr pagar la deuda (…) muchas gracias”, aseguró la colombiana que no dudó en agradecer a cada una de las personas que la apoyaron:

“Creí que no lo lograría antes del 1ro de septiembre. Obtuve el dinero gracias a ti, me has ayudado demasiado. Tuve días súper difíciles. También hoy pude pagarle al abogado y pude comprar varias cosas que hacían falta en mi empresa. Le callamos la boca a miles, tu sabes amiga que somos una y la misma”.

