HALSEY regresa con el lanzamiento de su álbum ‘If I Can’t have love, I want power’

Halsey ha lanzado su cuarto álbum de estudio, ‘If I Can't Have Love, I Want Power’. El álbum, que ha marcado su carrera y que cuenta con 13 canciones escritas por Halsey, fue producido por el único Trent Reznor y Atticus Ross, conocidos por su trabajo en Nine Inch Nails y como compositores de cine y televisión, trabajo que los hizo ganadores del Oscar, el Globo de Oro y el GRAMMY®. ‘If I Can't Have Love, I Want Power’ es el primer álbum que la pareja produce para otro artista. El álbum cuenta con colaboraciones de: Dave Grohl, Lindsey Buckingham y Pino Palladino.

‘If I Can't Have Love, I Want Power’, es bautizado como "una obra maestra de tendencia industrial"- SPIN: "Halsey no es una mujer, es un Dios del rock. Y IICHLIWP demuestra que se ha ganado el título". Stereogum: calificó al álbum como "uno de esos álbumes que cambian el curso de la carrera de un artista". Associated Press señaló: "Halsey está en su mejor momento aquí... Este es el sonido de la ambición, una evolución del sonido de Halsey..."

Halsey presentará como parte del lanzamiento del álbum una experiencia IMAX para todo el planeta titulada ‘If I Can't Have Love, I Want Power IMAX Experience’, una película de una hora de duración, ambientada con la música del nuevo álbum, que fue escrita por Halsey y dirigida por Colin Tilley.

Tracklist:

The Tradition

Bells in Santa Fe

Easier than Lying

Lilith

Girl is a Gun

You asked for this

Darling

1121

honey

Whispers

i am not a woman, i'm a god

The Lighthouse

Ya'aburnee

