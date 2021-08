Katherine Porto cautiva bailando en las calles de Cartagena

La actriz Katherine Porto cautivó nuevamente a sus seguidores de Instagram con la publicación de un video en el que muestra su talento para el baile, realizando una relajada coreografía de ‘Hips Don't Lie', una de las canciones más pegadizas y exitosas de la cantante colombiana Shakira.

En las imágenes, captadas en una de las calles de la Ciudad Amurallada, la colombiana luce un pantalón ancho y un croptop, mientras bailó al ritmo del tema de la barranquillera.

Como era de esperarse, los seguidores de Porto quedaron enamorados con las imágenes en la que la actriz derrochó belleza y sensualidad.

“Happiness is everywhere! #friday. Solo abre los ojos, observa y contágiate… Él, se llama Chanchiro Díaz y se gana la vida haciendo este tipo de performances, en las calles de Cartagena, ¡@shakira está bien representada con él!. Yo lo amé! Y fuí feliz… No se pierdan el final”, fue el mensaje con el que la celebridad compartió las imágenes que han hecho suspirar a más de uno en redes.

