‘Epa Colombia’ acusa a su contadora de robarle y hacerle brujería

A través de sus historias de Instagram, la joven empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, reveló que descubrió que su contadora le robó 1.800 millones de pesos y le estaba realizado brujería a través de un muñeco vudú que encontró en una de sus bodegas.

De acuerdo con la joven, que reveló hace poco que logró pagar la millonaria multa de 472 millones de pesos que le puso el Tribunal Superior de Bogotá por destruir estaciones de Transmilenio, la mujer ahora se desempeña como contadora de la cantante de música urbana Farina.

Barrera afirmó que desde hace mucho tiempo tenía noches de intranquilidad, que su cabeza estaba en constante conflicto y que nada de lo que hacía le salía bien, motivo por el cual decidió limpiar sus energías.

“No es el dinero, yo mil o dos mil millones los recupero, amiga es mi paz, mi felicidad, amiga yo no salía en las redes porque yo estaba triste. Yo ya me limpié de eso, yo no quería salir en las redes hasta que me limpiara de eso”.

El muñeco vudú fue encontrado luego de que una de las bodegas fuera desocupada y de acuerdo con la colombiana contaba “con una porción de keratina amarrada a mis manos, sin ojos, y sin boca y por dentro una cantidad de maricadas, amiga yo no veía la plata, amiga esa perra me tenía re mal”.

Luego de que ‘Epa Colombia’ revelara todas las pruebas que tenía en contra de la mujer, la arittsa Farina le envió un mensaje de apoyo.

