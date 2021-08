Taylor Swift estrena cuenta en TikTok y ya la siguen casi 3 millones de personas

La cantante estadunidense Taylor Swift sorprendió a sus millones de fanáticos alrededor del mundo con la creación de una cuenta en la popular red social TikTok, en la que diferentes artistas promocionan su música, conciertos o interactúan con los usuarios de la plataforma.

Taylor, creó la cuenta con el objetivo de promocionar la edición en vinilo de su álbum ‘Red’, el cual tendrá una nueva y emocionante versión.

"Están sucediendo muchas cosas en este momento, el vinilo Red (mi versión) está en preventa en mi sitio y oh, estoy en tiktok, ahora que comiencen los juegos #SwiftTok", dice la artista en uno de los dos videos que ya compartió en la red social, en los que usa diferentes filtros y muestra las fechas de lanzamiento de varios trabajos discográficos.

La nueva edición de ‘Red’ estará disponible desde el 19 de noviembre y contará con 30 canciones.

