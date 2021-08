Kanye West asegura que su disquera lanzó ‘Donda’ sin su permiso

Los fanáticos del rapero Kanye West quedaron boquiabiertos con el lanzamiento sorpresa de ‘Donda’, el décimo álbum del artista, que lleva por título el nombre de la fallecida madre del estadunidense.

Algunas horas después del lanzamiento, el rapero sorprendió aún más a sus seguidores al asegurar que Universal, su sello discográfico, había compartido el álbum sin su permiso:

"Universal publicó mi álbum sin mi aprobación y bloquearon 'Jail 2' para que no estuviera en el álbum", aseguró el polémico rapero.

El sello discográfico no se ha pronunciado de manera oficial sobre las declaraciones de West, pero de acuerdo con la revista Variety, fuentes cercanas a Universal aseguran que lo dicho por el rapero es “absurdo”.

El décimo disco de West se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

Tracklist:

Donda Chant (Ft. Syleena Johnson)

Jail (Ft. Francis and the Lights & JAY-Z)

God Breathed (Ft. Vory)

Off the Grid (Ft. Fivio Foreign & Playboi Carti)

Hurricane (Ft. Lil Baby & The Weeknd)

Praise God (Ft. Baby Keem & Travis Scott)

Jonah (Ft. Lil Durk & Vory)

Ok Ok (Ft. Fivio Foreign, Lil Yachty & Rooga)

Junya (Ft. Playboi Carti)

Believe What I Say

24 (Ft. Vory)

Remote Control (Ft. Young Thug)

Moon (Ft. Don Toliver & Kid Cudi)

Heaven And Hell

Donda (Ft. Ariana Grande & The World Famous Tony Williams)

Keep My Spirit Alive (Ft. Conway the Machine, KayCyy & Westside Gunn)

Jesus Lord (Ft. Jay Electronica, The LOX & Swizz Beatz)

New Again (Ft. Chris Brown)

Tell The Vision (Ft. Pop Smoke)

Lord I Need You (Ft. Sunday Service Choir)

Pure Souls (Ft. Roddy Ricch & Shenseea)

Come To Life

No Child Left Behind (Ft. Sunday Service Choir & Vory)

Jail, Pt. 2 (Ft. DaBaby, Francis and the Lights & Marilyn Manson)

Ok Ok, Pt. 2 (Ft. Rooga & Shenseea)

Junya, Pt. 2 (Ft. Playboi Carti & Ty Dolla $ign)

Jesus Lord, Pt. 2

