¡Igualito! Oficial de policía es el ‘gemelo perdido’ de Dwayne ‘La Roca’ Johnson

Se volvió viral en las redes sociales una serie de fotos en las que aparece Eric Fields, un oficial de policía del condado de Morgan, en Alabama, Estados Unidos, las cuales han sorprendido a diferentes usuarios por su gran parecido con el actor Dwayne ‘La Roca’ Johnson.

La página oficial de Facebook de la oficina del alguacil del condado de Morgan subió algunas fotos del hombre, que como eran de esperarse han generado que muchas personas queden boquiabiertas con el parecido del policía con el querido actor de 49 años.

En una de las imágenes, Fields, de 37 años, que también es calvo, aparece sonriendo mientras se apoya en una camioneta de la policía, demostrando su gran parecido con ‘La Roca’.

Mira También: REVELAN FECHA DE ESTRENO Y PRIMER TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE ‘YOU’

Comentarios como “¿Por qué está The Rock en esta foto? Me pregunto", Umm, ¿es The Rock?" y "Dwayne The Cop Johnson" se han apoderado de la foto, que ha sido masivamente publicada en diferentes plataformas.

No es la primera vez que se comparten fotos o videos de Fields, pues diferentes personas que lo han visto en la calle no han dejado pasar la oportunidad para registrar su parecido con el actor.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg