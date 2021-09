¡No te lo pierdas! ABBA regresa con nueva música después de 40 años

Hace 40 años la banda sueca ABBA, conformada por Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus y Anni-Frid Lyngstad, se separó, y este 2 de septiembre regresan para presentar nuevas canciones con las que quieren sorprender a sus fieles fanáticos y ganar algunos nuevos.

A través de su cuenta oficial de YouTube, la banda presentará las canciones con un evento online que se podrá ver desde cualquier parte del mundo.

'I still have faith in you' y 'Don't shut me down' son dos de las 5 canciones que la agrupación presentará, las cuales fueron anunciadas en el 2018, pero tuvieron que ser retrasadas por la pandemia generada por el coronavirus.

Geoff Lloyd, uno de los pocos periodistas que ha podido entrevistar a los integrantes de ABBA desde su separación, aseguró anteriormente que la banda lanzaría nuevas canciones este año:

“Deberían haber salido a finales del año pasado. Debido a dificultades técnicas y la pandemia, se retrasaron las cosas. Pero Björn Ulvaeus me prometió que la nueva música de Abba saldrá en 2021”.

Los integrantes de la banda no realizarán una gira de promoción de las nuevas canciones, pero junto al productor británico Simon Fuller se ofrecerá un show titulado 'Abba-tars', en el que se utilizarán hologramas de Anni-Frid Lyngstad de 75años, Agnetha Fältskog de 71, Björn Ulvaeus de 76 y Benny Andersson de 74.

