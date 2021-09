Lina Tejeiro sobre Mateo Carvajal: “su único talento es hablar de los demás”

A través de sus historias de Instagram, la actriz colombiana Lina Tejeiro contestó a algunas preguntas de sus seguidores con total transparencia y revelando lo que piensa frente a diferentes temas como el amor y el amor propio.

En las historias, la celebridad reveló algunas de las locuras que ha cometido por una pareja, como perder su amor propio. Además, aseguró que se encuentra soltera, que no volvería con un ex y que anhela encontrar a su compañero de vida.

Una de las respuestas que más dejó sorprendidos a los seguidores de la actriz fue cuando le preguntaron sobre qué pensaba de que Mateo Carvajal la haya llamado ‘marimacho’:

"Creo que es una manera de justificar que yo no me haya fijado en él y también opino que es su único talento hablar de los demás", aseguró la actriz, quien anteriormente reveló que el deportista no le atraía de ninguna manera.

Lina Tejeiro contra Mateo Carvajal ?? pic.twitter.com/cX0rjVtbUX — Qué tal esto (@CorreDile) September 2, 2021

