Jamie Spears solicita dejar de ser el tutor legal de Britney Spears

Luego de que Jamie Spears revelara hace unas semanas que estaba listo para dejar la tutoría legal de su hija Britney Spears, diferentes medios de comunicación aseguran que el padre de ‘la princesa del pop’ solicitó que se ponga fin a la tutoría que ejerce sobre la artista hace 13 años.

Según medios como CNN, TMZ y NBC News, en la solicitud que presentó el padre de la cantante se asegura que los “eventos recientes relacionados a esta tutoría han llevado a cuestionar si las circunstancias han cambiado al punto de que no haya más base para establecer dicha supervisión”.

“La señora Spears le ha dicho a este tribunal que quiere volver a tener el control de su vida sin una tutoría. Ella quiere poder tomar decisiones sobre su atención médica, decidir cuándo, dónde y con qué frecuencia ir a terapia. Ella quiere controlar el dinero que ha hecho en su carrera y gastarlo sin supervisión. Quiere casarse y tener hijos, si es su voluntad (...). En resumen, quiere vivir su vida como quiera, sin las restricciones de una tutoría o mandatos judiciales”, dice parte del documento con el que Jamie Spears también asegura que quiere “lo mejor para su hija”.

Mathew Rosengart, abogado de Britney, aseguró que la solicitud realizada por Jamie Spears es una “reivindicación” para la cantante.

A pesar de que el abogado de Jamie Spears aseguró anteriormente que “no hay razones para suspenderlo o removerlo” de la tutoría de Britney, el padre de la artista fue quien decidió acercarse a los tribunales para realizar la solicitud.

Finalmente, en la solicitud presentada por Jamie Spears, el hombre asegura que “más allá de su título formal, siempre será el padre de la señorita Spears, siempre la amará incondicionalmente y siempre buscará lo mejor para ella”.

