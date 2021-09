‘Spanish Model’ de Elvis Costello ya está disponible

El 'Spanish Model', el disco audaz y único disco de Elvis Costello, ya está disponible a través de UMe. El siempre aventurero compositor y su co-conspirador, el 18 veces ganador del GRAMMY® y Latin GRAMMY®, el productor, Sebastian Krys, ha reunido a un impresionante elenco internacional de algunos de los artistas de pop y rock latino más importantes de todo el mundo para interpretar 'This Year's Model', el álbum debut clásico de 1978 de Elvis Costello & The Attractions, íntegramente en español.

La nueva y emocionante encarnación del álbum combina interpretaciones vocales recién grabadas con las interpretaciones instrumentales originales de Costello & The Attractions procedentes de las inmaculadas cintas maestras. ‘Spanish Model’ conserva el espíritu y la energía de ‘This Year’s Model’, al tiempo que revela un poder instrumental aún mayor en la ejecución de The Attractions.

Esta es una nueva edición de estas canciones para la actualidad, para el público de habla hispana o incluso para cualquier persona con la voluntad de volver a escuchar y sentir la imaginación, la integridad y el ingenio de estas nuevas interpretaciones vocales, que en varias ocasiones transforman la perspectiva lírica, de adentro hacia afuera y de arriba a abajo.

Artistas como Cami, Fito Páez, Juanes, Sebastián Yatra son algunos de los que pusieron sus voces y talento en este esperado y único álbum que quiere conquistar los corazones de las personas que hablan español.

TRACKLIST:

1. No Action – Nina Diaz

2. (Yo No Quiero Ir A) Chelsea ((I Don't Want To Go To) Chelsea) - Raquel Sofía y Fuego

3. Yo Te Vi (The Beat) – Draco Rosa

4. Pump It Up – Juanes

5. Detonantes (Little Triggers) – La Marisoul

6. Tu Eres Para Mi (You Belong To Me) – Luis Fonsi

7. Hand In Hand – Francisca Valenzuela y Luis Humberto Navejas

8. La Chica de Hoy (This Year's Girl) – Cami

9. Mentira (Lip Service) – Pablo López

10. Viviendo en el Paraiso (Living In Paradise) – Jesse & Joy

11. Lipstick Vogue – Morat

12. La Turba (Night Rally) – Jorge Drexler

13. Llorar (Big Tears) – Sebastián Yatra

14. Radio Radio – Fito Páez

15. Crawling To The U.S.A. - Gian Marco y Nicole Zignago

16. Se Esta Perdiendo La Inocencia (Running Out Of Angels) - Vega

