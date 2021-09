Avril Lavigne sorprende con su regreso a los MTV VMAs

Para nadie es un secreto que Avril Lavigne fue una de las artistas más populares en la época de los 2000s. Ninguna entrega de premios musicales se perdía de la presencia y la música de esta talentosa canadiense que por años ha cautivados a millones de fanáticos con su música y estilo rock-punk.

Canciones como ‘Sk8r Boi’ y ‘Complicated’ la catapultaron a lo más alto de las listas musicales y su estilo único, cautivó a millones de personas que actualmente siguen siendo sus fanáticos.

En el año 2003 fue la última vez que Avril asistió a una gala de los MTV VMAs y 18 años después regresó con un potente look y acompañada de su novio, el también músico Mod Sun.

La artista canadiense sorprendió a los asistentes y espectadores de los populares premios, pues se robó el protagonismo de la Alfombra Roja luciendo un traje rosa de cuadros de Area, con la chaqueta recortada por delante para dejar a la vista un top sujetador de cristales de la firma Cristahlea.

La reaparición de Avril en los premios se llevó toda la atención en redes sociales, en la que la cantante se volvió rápidamente tendencia.

Five-time #VMA nominee @AvrilLavigne has arrived on the red carpet! She's presenting at tonight's big show ?? pic.twitter.com/tC3bT9S5Y5