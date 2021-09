Travis Barker confiesa que ya ha logrado viajar cinco veces en avión

El 19 de septiembre del 2008, Travis Barker iba a viajar desde Carolina del Sur a Los Ángeles, sin embargo, el avión en donde iba, tuvo un falló que hizo que sufrieran un trágico accidente en el que únicamente sobrevivieron dos personas.

La piloto Sarah Lemmon y el copiloto James Band murieron trágicamente, al igual que el guardaespaldas de Travis, Charles Still, y su asistente Chris Baker, algo que marcó toda la vida al músico, que sufrió graves quemaduras en todo su cuerpo, pero que logró sobrevivir.

El trágico accidente hizo que el baterista de Blink 182 desarrollara pánico a volar, motivo por el cual durante 13 años no lo hizo.

Mira También: BRITNEY SPEARS REVELA QUE SE CASARÁ CON SAM ASGHARI

Travis hizo oficial su relación con Kourtney Kardashian en febrero de este año y desde ese momento se han mostrado inseparables. Se les ha visto besándose en la Torre Eiffel de París, en la entrega de los VMAs, en Venecia y en diferentes románticos lugares, algo que ha dado a entender que el miedo a subirse a un avión del baterista se ha ido.

A través de su cuenta de Twitter, el músico aseguró que ya ha viajado cinco veces desde el pasado mes de agosto en el que reveló en sus redes sociales que viajaría por primera vez en 13 años gracias al amor y apoyo de su pareja.

Flew 5 times in the last month