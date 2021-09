Luly Bossa sube la temperatura con foto en la que presume atrevido tatuaje

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 57 años Luly Bossa mostró orgullosa los resultados que ha obtenido gracias a su disciplina realizando rutinas de ejercicio y llevando una alimentación sana.

En un carrusel de fotos, Bossa mostró el cuerpazo que tiene y presumió los tatuajes que tiene en el abdomen, que sin duda se llevaron la atención de los más de 400 mil seguidores.

En las imágenes, la actriz que incursiona en el mundo de OnlyFans, luce un atrevido bikini que se ajustó a su esbelta figura, que ha inspirado a diferentes personas.

De acuerdo con la celebridad, el proceso de obtener el cuerpo que desea no ha sido fácil, pero la ha inspirado a no detenerse.

Mira También: “ESA FAMILIA OLVIDA RAPIDÍSIMO”: LINA TEJEIRO A JOHNNY RIVERA POR DECIRLE ‘MEDIA COPA'

“Y que tengan una muy productiva semana. Estas fotos hoy porque es mi proceso de entreno y buenos hábitos de alimentación y otras cositas. En mis historias les muestro antes y después de otras personas con el reto q estoy haciendo. No ha sido solo conseguir las metas a corto mediano y largo plazo, es lo que va pasando con uno en la mente, en la energía y en el alma. Me falta, un resto, ahí la luz ayuda, pero lo que amo es ver como los músculos son cada vez más fuertes en todo mi cuerpo. Amo el proceso. Que puedo decirles sino lo que vivo. Nadie me paga para esto”, aseguró la actriz.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg