"No podía dejar de llorar": Jennifer Aniston habló del reencuentro de Friends

Después del estreno del reencuentro de Friends, Jennifer Aniston, quien le dio vida al personaje de Rachel, habló en el podcast Literally! With Rob Lowe sobre lo "difícil "que fue grabar el especial de una de las series más populares de todos los tiempos.

“Creo que realmente nos deprimió mucho más de lo que esperábamos, porque en tu mente piensas: ‘Oh, esto será muy divertido para viajar en el tiempo’; pero resulta que ‘oh, es un poco difícil viajar en el tiempo' (...) Regresar allí es nostálgico de una manera que también es un poco melancólica, ya sabes, porque muchas cosas han cambiado y todos hemos tomado caminos diferentes, fáciles y algunos no tan fáciles", declaró la actriz.

De igual forma, Aniston habló sobre la adecuación del lugar en el que ella nuevamente se reunió con Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Matthew Perry. "Fíjate que cuando digo que el set se volvió a colocar exactamente como era, realmente era exactamente lo mismo en todo. Hasta los pequeños tchotchkes en la estantería y cositas pequeñas que habían estado guardadas durante todo este tiempo. De repente, estas allí. Y, ya sabes, han pasado 16 años y han pasado muchas cosas para cada uno de nosotros", expresó.

Y continuó: “Fue brutal y tampoco podías apagarlo. Había cámaras en todas partes y no podía dejar de llorar. Hubo un momento en el que todos éramos un charco. Quizás David no (lloró), no creo que hayamos roto a David. Pero incluso LeBlanc se rompió en un momento. Ya sabes, incluso el Señor Rudo se empañó un poco”.