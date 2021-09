(VIDEO) Yina Calderón habló sobre lo que sucedió con su cuenta de Instagram

La pérdida de la cuenta de Instagram de Yina Calderón se volvió noticia nacional después de que la influenciadora le pidiera ayuda a Yeferson Cossio, otro creador de contenido quien aparentemente podía darle una mano.

Sin embargo, fue él mismo quien compartió unos pantallazos de unos correos que envió para preguntar sobre lo que había sucedido con la cuenta de Calderón, a lo que la agencia encargada le respondió que se había cerrado definitivamente.

Ante estas publicaciones, Yina decidió manifestarse mediante su nuevo perfil: "Ustedes me estaban preguntando por lo publicó Yeferson acerca de que mi cuenta se perdió definitivamente... Él antes de publicarlo me lo hizo saber, yo de antemano le agradezco porque quiso ayudarme y eso es lo que importa, es un ser humano especial y la gente especial vale mucho la pena", manifestó.

Además, contó que aunque la pérdida de su cuenta la había llevado a un "desenfoque total", pues se encontraba consumiendo mucho alcohol, su vida y su estabilidad no podían depender de una red social. "No puedo seguir en lo mismo, no puedo seguir haciéndome daño yo misma, no puedo seguir sumerguida en el licor por una cuenta que ya se perdió", puntualizó Calderón.

Y continuó: "Hay que seguir, se tienen las ganas de trabajar, se tiene todo(...) la vida no puede depender de una cuenta".