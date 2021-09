Premios Emmy: lista completa de los ganadores

Las estrellas de la pantalla chica se reunieron el pasado domingo 19 de septiembre para la edición número 73 de los premios Emmy, los cuales se celebraron en Los Ángeles, California.

Uno de los dramas más exitosos de Netflix se llevó varios galardones durante la ceremonia. Se trata de ‘The Crown’, producción que recibió siete premios entre estos a mejor serie dramática.

‘Ted Lasso’, una serie de comedia que cuenta la historia de un entrenador de fútbol que se muda de Estados Unidos a Reino Unido para entrenar a un equipo de la primera división y la cual fue emitida por primera vez en 2020 por Apple TV, se llevó cuatro galardones durante la celebración.

La noche estuvo llena de emotivos discursos y uno de los más llamativos fue el de Olivia Colman, quien ganó el Emmy a actriz principal en una serie dramática por ‘The Crown’. La actriz agradeció a toda su familia y en especial a su padre quien, desafortundamente, falleció durante la pandemia por coronavirus.

“Ojalá mi papá estuviera aquí para ver esto. Perdí a mi papá durante el COVID-19, y le hubiera encantado todo esto", expresó emocionada.

Por otro lado, en la categoría de miniseries, la aclamada Kate Winslet ganó un Emmy por su maravillosa actuación en ‘Mare of Easttown’ y, durante su discurso felicitó y aplaudió a las otras mujeres que también fueron galardonadas.

"Quiero reconocer ante mis compañeros nominados en esta década que se trata sobre mujeres apoyándose mutuamente. Las apoyo, las saludo, estoy orgullosa de todas ustedes", dijo Winslet durante su acto de agradecimiento.

Esta es la lista completa de ganadores de los Emmy:

1. Actriz de reparto en una serie cómica: Hannah Waddingham - Ted Lasso

2. Actor de reparto en una serie cómica: Brett Goldstein - Ted Lasso

3. Actriz de reparto en una miniserie o película: Julianne Nicholson - Mare Of Easttown

4. Actor de reparto en una miniserie o película: Evan Peters - Mare Of Easttown

5. Guion de serie dramática: Peter Morgan - The Crown

6. Dirección de serie dramática: Jessica Hobbs - The Crown (War)

7. Actriz de reparto en una serie dramática: Gillian Anderson - The Crown

8. Actor de reparto en una serie dramática: Tobias Menzies - The Crown

9. Guion de programa de variedades: Last week tonight, con John Oliver

10. Programa de conversación de variedades: Last week tonight, con John Oliver

11. Programa de variedades con sketches: Saturday Night Live

12. Guion de serie cómica: Lucia Aniello, Paul W Downs, Jen Stansky - Hacks

13. Dirección de serie cómica: Lucia Aniello - Hacks

14. Actriz principal en una serie cómica: Jean Smart - Hacks

15. Actor principal en una serie cómica: Jason Sudeikis - Ted Lasso

16. Programa de competición: RuPaul's Drag Race

17. Dirección de miniserie: Scott Frank - Gambito de dama

18. Guion de miniserie, película o drama: Michaela Coel - I May Destroy You

19. Actriz principal en una miniserie o película: Kate Winslet - Mare Of Easttown

20. Actor principal en una miniserie o película: Ewan McGregor - Halston

21. Actriz principal en una serie dramática: Olivia Colman - The Crown

22. Actor principal en una serie dramática: Josh O'Connor - The Crown

23. Especial de variedades en vivo: Stephen Colbert - Election Night 2020: Democracy's Last Stand Building Back America Great Again Better

24. Especial de variedades pregrabado: Hamilton

25. Serie cómica: Ted Lasso

26. Serie dramática: The Crown

27. Miniserie o serie de antología: Gambito de Dama

