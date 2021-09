Aleja Villeta denuncia a hombre que la golpeó

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido Alejandra Villeta denunció que un hombre la golpeó y amenazó de muerte.

En la denuncia, la joven y popular tiktoker asegura que el hombre, identificado como Fernando Bocanegra, la agredió y amenazó frente a la mirada de sus amigos, que no hicieron nada por defenderla.

“Este domingo 19 de septiembre de 2021 a las 11:30 p.m., @Fernandobocanegra me golpeó, me tiró fuertemente contra el carro y me amenazó de muerte delante de sus amigos, que no hicieron nada por defenderme”, fue el mensaje con el que la colombiana de 22 años mostró fotos de su agresor y lo denunció por violentarla.

Alejandra Villeta aseguró que muestra las fotos de Bocanegra porque teme por su vida.

